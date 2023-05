Le SNJT dénonce l’agression d’une journaliste par deux policiers à Gafsa

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a dénoncé l’agression de la journaliste Siwar Amaïdia par deux policiers à Gafsa et appelle le ministère de l’Intérieur à ouvrir une enquête.

Siwar Amaydia journaliste à Radio Gafsa, qui est à la tête du syndicat des journalistes dans le sud-ouest du pays, a été agressée à l’hôpital régional alors qu’elle couvrait l’arrivée d’un caravane sanitaire, indique le SNJT dans son communiqué, en dénonçant «une énième violence policière gratuite».

La même source ajoute que la journaliste a été violemment repoussée par une policière qui l’a ensuite violentée et qu’un deuxième agent de la police a emboîté le pas à sa collègue : «Il l’a agressée et l’a menacée, tout en lançant également des menaces contre son fils, un volontaire du Croissant-Rouge».

«Cette agression constitue un grave incident et est un nouvel épisode qui s’inscrit dans le prolongement d’une série d’agressions policières ciblant des journalistes, hommes et femmes, depuis le début de cette année», a dénoncé le SNJT, en appelant le ministère de l’Intérieur à ouvrir une enquête et à prendre des mesures urgentes à ce propos .

Y. N.