Quatre nominations aux Arab Critics Awards pour le film tunisien « Sous les figues »

Le film tunisien « Sous les figues » d’Erige Sehiri est nommé dans quatre catégories de la 7e édition des Arab Critics Awards qui se tient en marge du Festival de Cannes.

Après une première mondiale à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes l’année dernière et plusieurs sélections et prix dans les plus grands festivals au monde, le premier long-métrage de fiction de la jeune cinéaste tunisienne Erige Sehiri « Sous les figues » vient d’être retenu dans quatre catégories différentes de la 7e édition des Critics Awards for Arab Films dont l’annonce se fera durant le Festival de Cannes dont la 76e édition se tient du 16 au 27 mai.

« Sous les figues » est nommé dans les catégories suivantes : Meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleure photographie et meilleure musique.

F.B