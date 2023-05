Cinémathèque tunisienne : Coup d’envoi ce soir du Festival Enviofest avec le film « Animal »

Une nouvelle édition du Festival du Film environnemental de Tunisie (Envirofest) démarre ce soir à la Cinémathèque tunisienne. Le film d’ouverture sera « Animal » de Cyril Dion qui était à la sélection officielle de Cannes 2021.

A partir de ce soir et jusqu’au dimanche 21 mai, la Cinémathèque tunisienne (Cité de la Culture) accueillera la 6e édition du Festival du film environnemental qui propose une belle sélection de films engagés pour l’écologie et qui abordent des thématiques diverses et variées autour de ce sujet, notamment la protection des animaux, la déforestation, la gestion de l’eau, le gaspillage alimentaire, la pollution maritime, le recyclage …

Le programme s’adresse également aux enfants à travers différents ateliers de sensibilisation autour du jardinage et du recyclage.

Comme à chaque édition, le festival met en place un village environnemental où 32 exposants entre artisans et activistes seront sur place.

Le coup d’envoi est prévu pour ce soir, vendredi 19 mai, à 18h avec le film français « Animal » de Cyril Dion qui met l’accent sur notre relation en tant qu’humains au monde vivant et notamment à l’espèce animale.

