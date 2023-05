Montée des marches pour Kaouther Ben Hania et Hend Sabri au Festival de Cannes

Le film tunisien « Les filles d’Olfa » de Kaouther Ben Hania est présenté ce soir en première mondiale au Festival de Cannes. Après plus de 50 ans, le cinéma tunisien retrouve enfin la sélection officielle de Cannes.

La cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania, la star tuniso-égyptienne Hend Sabri et toute l’équipe artistique du film « Les filles d’Olfa » étaient ce soir sous les feus de la rampe à la 76e édition du Festival de Cannes.

Après « Un certain regard », les Oscars et plusieurs grands festivals internationaux, Kaouther Ben Hania accède à la plus prestigieuse des compétitions cinématographiques, la sélection officielle du festival de cannes.

« Les filles d’Olfa » est un docu-fiction tiré d’une histoire vraie, celle de Olfa, une mère tunisienne dont deux de ses filles vont disparaître. Les personnes réelles ainsi que les personnages fictifs du film étaient présents ce soir sur la croisette pour représenter le cinéma tunisien.

F.B