Prévisions météo pour cette nuit : Pluies orageuses dans plusieurs régions

L’Institut national de météorologie (INM) a annoncé, ce vendredi 19 mai 2023, que des pluies éparses et orageuses sont attendues dans plusieurs régions du pays.

Les pluies orageuses sont attendues dans le nord et concerneront ensuite le centre et le sud, précise l’INM en ajoutant que des vents forts souffleront en particulier près des côtes et dans le sud tunisien.

Quant aux températures elles varieront, cette nuit, entre 16 et 20°C et ne dépasseront pas 13°C sur les hauteurs.

Notons que ce temps pluvieux se poursuivra demain matin au nord et au centre-est du pays.

