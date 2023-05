Tunisie-Migration : Des passeurs et des intermédiaires en détention

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé l’arrestation de 7 personnes impliquées dans des opérations de migration irrégulière.

Dans un communiqué publié ce samedi 20 mai 2023, la DGGN précise que l’opération a été menée par différentes brigades de Sfax, de Monastir et de Mahdia, qui sont parvenues à identifier des passeurs, dont trois faisant l’objet de mandats de recherche.

Six passeurs et intermédiaires ont été arrêtés au cours de descentes effectuées, en coordination avec le parquet, et un 7e suspect a, quant à lui, été arrêté en mer alors qu’il tentait une traversée clandestine vers l’Europe, précise la même source.

Les sept suspects ont été placés en détention sur ordre du parquet, ajoute la DGGN.

