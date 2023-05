Après une carrière de plus de soixante ans, Tina Turner tire sa révérence

La reine du Rock & Roll Tina Turner vient de nous quitter, aujourd’hui, mercredi 24 mai, à l’âge de 83 ans.

Elle avait fait ses débuts vers la fin des années cinquante et est depuis devenue une icône du Rock & Roll grâce à son timbre de voix unique, sa présence imposante sur scène et son charisme. Ses titres comme « What’s love got to do with it« , « The best« , « Proud Mary« , ou encore « I dont wanna loose you » ont marqué plus d’une génération de fans.

Aujourd’hui, à l’âge de 83 ans, Tina Turner qu’on surnommait la Queen of Rock & Roll, a tiré sa révérence, laissant derrière elle une empreinte indélébile dans le monde de la musique.

F.B