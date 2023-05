Enseignement de base : La rétention des notes des élèves maintenue

La Fédération générale de l’enseignement de base a réaffirmé sa décision de maintenir la rétention des notes des élèves, «jusqu’à parvenir à un accord sérieux avec le ministère de l’Éducation».

Dans une déclaration à l’agence Tap, ce mercredi 24 mai 2023, Taoufik Chebbi membre de la Fédération a précisé que l’accord signé hier entre le ministère de l’Éducation, l’union générale tunisienne du travail (UGTT) et la Fédération générale de l’enseignement secondaire ne concerne pas l’enseignement de base.

Il a rappelé que le Syndicat poursuivra l’application des décisions prises par la Commission administrative, et que les notes du 3e trimestre, tout comme le premier et le second ne seront pas remises à l’administration, sachant que des sit-in seront organisés dans différentes régions,

Ces mouvements régionaux seront suivis d’une journée de colère nationale, a-t-il insisté.

