Document : les engagements de l’USAID en Tunisie

Déclaration de Megan Doherty, l’administratrice adjointe de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) pour le Moyen-Orient, à propos des engagements de l’agence américaine en Tunisie. *

Malgré des progrès démocratiques lents mais louables au cours de la dernière décennie, l’avenir de la Tunisie semble aujourd’hui de plus en plus précaire. Les Tunisiens voient leur démocratie de plus en plus menacée, tandis que la situation économique ne cesse de se détériorer.

L’inflation oscille à son plus haut niveau depuis quatre décennies, y compris les prix des denrées alimentaires, qui ont augmenté de plus de 15% depuis l’année dernière, et plus d’un tiers des Tunisiens de moins de 35 ans sont au chômage.

Le nombre croissant d’arrestations et d’enquêtes criminelles visant des journalistes, des politiciens et d’autres a eu un effet dissuasif sur la société civile et montre que le recul démocratique reste une grave préoccupation.

Alors que l’économie continue de se contracter, de nombreux Tunisiens se tournent vers l’Europe pour trouver des opportunités économiques malgré les histoires horribles de migrants périssant en mer.

Bien que ces statistiques montrent une trajectoire préoccupante pour le pays, nous savons que la construction d’une démocratie stable et prospère est un processus à long terme, et la Tunisie n’en est qu’à un peu plus d’une décennie dans sa transition démocratique.

Malgré la profonde désillusion de nombreux Tunisiens vis-à-vis de leurs dirigeants politiques depuis 2011, plus de 70 % des Tunisiens interrogés pensent toujours que la démocratie reste le meilleur système de gouvernance et qu’il reste des opportunités.

Il est essentiel de remédier à la situation économique fragile du pays pour créer un espace de progrès démocratique. Cela est particulièrement vrai en dehors de Tunis où la situation économique est encore pire et où les pénuries de produits de base, de la nourriture aux médicaments, sont courantes.

Notre approche consiste à renforcer la résilience tunisienne aux chocs économiques et politiques. En réponse au recul démocratique, nous avons détourné notre aide du gouvernement pour travailler directement avec le peuple tunisien.

Remédier à une situation économique fragile

La résolution de la crise économique tunisienne est essentielle pour créer un environnement propice au progrès démocratique.

Les impacts économiques et sociaux persistants de la pandémie de Covid-19 et les hausses de prix causées par la guerre de la Russie contre l’Ukraine ont exacerbé les défis de la vie quotidienne du peuple tunisien. Déjà, les Tunisiens sont confrontés à d’importantes pénuries de produits de base allant de la nourriture aux médicaments. Les prix alimentaires ont augmenté de plus de 15% depuis l’année dernière, selon l’Institut national des statistiques, et l’inflation et le chômage – déjà supérieurs à 10 et 15% respectivement – continuent d’augmenter.

Alors qu’un avenir prospère semble de plus en plus hors de portée pour les Tunisiens, de plus en plus tentent des migrations dangereuses vers l’Europe. Le nombre de Tunisiens tentant de migrer vers l’Europe a quintuplé depuis 2019.

Les investissements de l’USAID dans le secteur privé soutiennent directement les Tunisiens qui travaillent pour sauver leur économie. Les petites entreprises sont la principale source de revenus et d’opportunités pour les Tunisiens sans emploi, et leur meilleure chance de trouver l’espoir au milieu d’une économie défaillante et de la hausse du coût de la vie.

Au cours des quatre dernières années, notre portefeuille de croissance économique a aidé plus de 44 500 micro et petites entreprises tunisiennes à augmenter leurs ventes de 580 millions de dollars, à accroître leurs exportations de 430 millions de dollars, à obtenir 217 millions de dollars de nouveaux prêts et à créer 48 000 nouveaux emplois, dont 67% pour des femmes.

La confiance qu’inspire le partenariat de l’USAID a également aidé ces petites entreprises à attirer 132 millions de dollars d’investissements supplémentaires.

Au cours des quatre dernières années, nous avons également noué des partenariats avec des universités, des écoles professionnelles et des centres de carrières tunisiens à l’échelle nationale pour aider les étudiants à acquérir les compétences nécessaires à l’emploi dans le secteur privé afin de garantir que les emplois ne sont pas seulement des chèques de paie, mais de véritables carrières et opportunités.

Nous avons aidé les universités à améliorer les programmes d’études en administration des affaires et en technologies de l’information et des communications pour environ 6 000 étudiants par année. Nous avons associé ce travail à des formations, des salons de l’emploi, des stages et des services d’orientation professionnelle pour nous assurer que plus de 14 500 jeunes Tunisiens disposent chaque année des compétences et des opportunités nécessaires pour trouver un emploi significatif dans le secteur privé.

Au milieu de ces opportunités pour aider les Tunisiens à aller de l’avant, nous savons que l’économie actuelle de la Tunisie expose beaucoup de personnes à un plus grand risque d’être laissées pour compte.

L’année dernière, nous avons fourni 60 millions de dollars à l’Unicef pour maintenir la nourriture sur la table et les enfants à l’école dans les ménages les plus vulnérables de Tunisie, et la semaine dernière, nous nous sommes associés à la Banque mondiale pour aider à compenser les impacts sur la sécurité alimentaire causés par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Nous savons que ces activités ne suffiront pas à elles seules à inverser le cours de la crise économique, mais elles atténueront les souffrances des plus vulnérables en cette période de turbulences économiques extraordinaires.

Pour une démocratie saine et durable

L’USAID travaille en partenariat avec le peuple tunisien pour construire une société civile encore plus résiliente, pour promouvoir l’intégrité des élections et d’autres processus démocratiques, et pour lutter contre la mésinformation et la désinformation dans toutes les formes de médias.

Compte tenu de la longue tradition tunisienne d’activisme de la société civile, les investissements dans ces efforts soutiendront non seulement les Tunisiens face aux défis actuels, mais les aideront également à construire les piliers essentiels nécessaires à une démocratie saine et durable dans l’avenir de la Tunisie.

Société civile résiliente : les Tunisiens ont vu la dissolution des conseils municipaux et du parlement, une multitude de décrets limitant les libertés et des arrestations à motivation politique. Malgré les craintes croissantes, la société civile tunisienne continue de s’organiser courageusement face aux menaces croissantes. Par exemple, suite à la fuite des amendements du décret 88 qui interdiraient le financement étranger des groupes de la société civile, les organisations de la société civile tunisienne se sont unies pour rejeter ces restrictions. Et ce mois-ci, la décision du Parlement de limiter la diffusion des sessions parlementaires à la seule télévision nationale a rencontré une telle opposition de la part des syndicats de journalistes que le parlement est revenu sur sa décision et a ouvert l’accès à tous les médias accrédités.

Pour continuer à bâtir sur plus d’une décennie de soutien à l’engagement public dirigé par la Tunisie, nous lancerons cette année un nouvel effort pour assurer la viabilité et l’impact à long terme de la société civile. Grâce à cette initiative, nous offrirons une formation pour aider les OSC à élaborer des plans de stabilité financière à long terme, à améliorer leur gouvernance interne et à accroître leur portée et leur impact auprès du public.

Protéger l’intégrité des élections : des élections libres et équitables sont la pierre angulaire des démocraties qui fonctionnent, et les partenaires tunisiens que nous soutenons agissent pour protéger ces processus. Pour les élections législatives de décembre 2022, l’USAID a financé 90% des observateurs nationaux et internationaux, qui ont surveillé et signalé non seulement les violations électorales des meilleures pratiques internationales, mais aussi les discours de haine et la désinformation.

Lors du référendum national de juillet 2022, les partenaires soutenus par l’USAID ont détecté des rapports de données de vote erronés de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), ont publiquement appelé à des corrections et persuadé la commission de publier tous leurs rapports de dépouillement, permettant aux Tunisiens et aux observateurs internationaux de voir eux-mêmes les données corrigées.

Avec des élections présidentielles et locales à l’horizon pour 2023-2024, un réseau soutenu par l’USAID de groupes d’observateurs électoraux nationaux plaide pour des réformes du cadre électoral en sensibilisant d’autres organisations de la société civile, les médias et les citoyens tunisiens.

Contrer la mésinformation et la désinformation : en plus de ces efforts, l’USAID intègre l’intégrité de l’information dans son travail sur la démocratie. Nous investissons largement dans la lutte contre la menace croissante de mésinformation et de désinformation. Des rumeurs sur les vaccins Covid à la désinformation sur les événements politiques qui se déroulent, la désinformation circule librement en Tunisie, en particulier sur les plateformes de médias sociaux.

Depuis 2020, l’USAID a formé plus de 100 journalistes et soutenu les efforts de vérification des faits des médias pour dissiper les rumeurs et aider à fournir aux Tunisiens des sources d’informations fiables.

Nous avons constaté de solides retours sur ces investissements, y compris les initiatives menées par la Tunisie pour faire face aux fausses informations, lutter contre les discours de haine et arrêter les rumeurs. Cette année, un partenaire médiatique local a lancé «Tunisia Investigating», un nouveau programme diffusé pour contrer les fausses allégations et les rumeurs, y compris lors de la récente vague d’attaques contre les migrants subsahariens.

Alors que la formation des professionnels des médias est importante, atteindre le grand public est tout aussi vital. L’année dernière, nos campagnes éducatives en ligne pour contrer la désinformation ont touché plus de 700 000 Tunisiens. Nous continuerons à soutenir nos partenaires dans leur lutte contre la mésinformation et la désinformation et à veiller à ce que les Tunisiens obtiennent les informations dont ils ont besoin.

Construire des liens sociaux solides : enfin, nos efforts en matière de démocratie et de gouvernance autonomisent et incluent les groupes marginalisés, les jeunes et les femmes.

De réelles disparités existent à travers la Tunisie. Les régions côtières représentent 90% des emplois et 80% des zones urbaines du pays. Les jeunes Tunisiens âgés de 15 à 29 ans représentent près d’un tiers de la population du pays, mais le taux de chômage des moins de 35 ans est de 37%. Et les jeunes de l’intérieur représentent une part disproportionnée de ce nombre car leurs taux de chômage sont plus de trois fois plus élevés que ceux des zones côtières.

Aider ces jeunes à développer leurs compétences, à s’informer sur les politiques publiques et à agir localement les aide à s’attaquer aux problèmes qui sont au cœur des préoccupations des familles tunisiennes.

L’USAID a vu nos jeunes partenaires tunisiens conduire les efforts de vaccination contre le Covid-19, se présenter aux élections locales, rénover les espaces communautaires et plaider pour l’amélioration des services locaux.

Plus de 80 pour cent des jeunes Tunisiens qui ont participé aux programmes pour les jeunes de l’USAID font maintenant du bénévolat pour des organisations communautaires ou participent à des campagnes de plaidoyer sur des questions allant de la pénurie d’eau et de l’assainissement à l’inclusion politique des groupes marginalisés.

Le soutien de l’USAID à la formation des jeunes Tunisiens historiquement sous-représentés les active en tant que membres engagés de leurs communautés et de leur pays et leur donne les moyens de faire entendre leur voix et leur vision depuis longtemps lorsque le soutien de l’USAID pour des activités spécifiques prend fin.

Engagement durable envers les Tunisiens

J’ai eu l’honneur de visiter la Tunisie et de rencontrer des jeunes militants, des entrepreneurs et des organisateurs communautaires. Malgré les risques réels auxquels sont confrontées l’économie et la démocratie tunisiennes, de nombreux Tunisiens mènent un travail acharné pour développer l’économie et protéger les libertés fondamentales.

Cependant, le risque de désillusion face aux promesses de la démocratie augmente à mesure que les Tunisiens constatent une distance croissante entre leur désir d’un avenir meilleur et leur situation économique actuelle.

La protection de l’avenir démocratique de la Tunisie nécessite des investissements dans le peuple tunisien qui s’emploie non seulement à construire les piliers de la gouvernance démocratique, mais aussi à tracer la voie vers une économie viable.

Traduit de l’anglais.

Cette déclaration a été faite le 26 avril 2026 devant sous-commission sur le Proche-Orient, l’Asie du Sud, l’Asie centrale et la lutte contre le terrorisme auprès de la commission sénatoriale américaine des relations étrangères.

Source : le site de l’USAID.