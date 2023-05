La jeune démocratie tunisienne est une bombe à retardement

Personne ne sait combien de temps durera encore l’atmosphère libérale de la démocratie tunisienne naissante depuis 12 ans.

Neville Teller *

Pendant le Ramadan de cette année, juste avant la tombée de la nuit lorsque les musulmans rompent leur jeûne, des dizaines de policiers tunisiens ont fait irruption au domicile de Rached Ghannouchi, 81 ans, chef du plus important parti politique du pays, Ennahdha, et l’ont emmené en prison. Quelques jours plus tard, il a été accusé de complot contre la sûreté de l’État. Le 15 mai, il a été reconnu coupable d’incitation et condamné à un an de prison.

Le président tunisien, Kaïs Saïed, cible les dirigeants d’Ennahdha, ainsi que ses autres opposants, depuis sa prise de pouvoir, en 2021. Depuis février, une vingtaine de dirigeants de l’opposition, de dissidents, de militants et de journalistes auraient été arrêtés. Des observateurs ont déclaré que les accusations étaient souvent fabriquées de toutes pièces et que Saïed était déterminé à faire taire ses détracteurs.

La détérioration de la situation en Tunisie a été discutée lors d’un forum spécialement convoqué à Londres, le 18 mai, par des dissidents libéraux… Je pense que la Tunisie est une bombe à retardement.

Les opposants dans le collimateur du pouvoir

La fille de Ghannouchi, Soumaya, a déclaré que Saïed avait grignoté petit à petit la démocratie tunisienne, l’accusant de provoquer des crises afin de détourner l’attention de la nation de ses vrais problèmes.

Selon Saïed, le meurtre de cinq personnes le 9 mai devant la synagogue de la Ghriba sur l’île tunisienne de Djerba visait à semer la zizanie et à saboter la saison touristique à l’approche de l’été.

En fait, les meurtres étaient apparemment sans motif. Ils ont été exécutés par un membre de la Garde nationale tunisienne en poste dans le port de la ville voisine d’Aghir. Il a commencé sa série de meurtres en tirant sur un autre garde et saisi ses munitions. Il s’est ensuite rendu à la synagogue de la Ghriba, grouillant de centaines de visiteurs lors du pèlerinage annuel de Lag Baomer. Une fois sur place, il a tiré sans distinction sur les unités de sécurité déployées sur les lieux, abattant trois agents de sécurité et deux visiteurs, avant d’être lui-même abattu. Quatre autres visiteurs et quatre agents de sécurité ont également été blessés.

La Ghriba, qui signifie «La Mystérieuse» en arabe, est l’une des plus anciennes synagogues du monde. Il est réputé avoir été construit par des Juifs qui ont fui Jérusalem après la destruction du Premier Temple en 586 avant notre ère et la tradition affirme qu’il abrite une pierre ou une porte apportée du temple du roi Salomon. Son arche contient ce que l’on pense être l’un des plus anciens rouleaux de Torah qui existent.

La synagogue est considérée comme un lieu saint par les juifs et les musulmans, qui la partagent comme lieu de culte – une pratique autrefois courante dans le nord-ouest de l’Afrique. En Tunisie, la communauté juive, bien que très réduite, reste un élément dynamique de la culture du pays.

Montée et chute de la démocratie en Tunisie

Entre 1956 et 2011, la Tunisie a fonctionné comme un État à parti unique sous un président tout-puissant. Le soulèvement national de 2011 est largement considéré comme l’étincelle qui a déclenché le printemps arabe et son plus grand succès. Le président Zine El Abidine Ben Ali a été chassé du pouvoir et une démocratie multipartite a été instaurée. Les premières élections législatives démocratiques en Tunisie ont eu lieu en 2014 et son premier président élu était Béji Caid Essebsi. Malheureusement, il est décédé en 2019 et lors des élections présidentielles qui ont suivi, Kaïs Saïed, réputé à l’époque incorruptible, a remporté une victoire écrasante.

Ce qui a suivi est préoccupant. Le 25 juillet 2021, Saïed a suspendu le Parlement, limogé le Premier ministre et a commencé à gouverner par décret. Depuis lors, la Tunisie est revenue à la sorte d’État autoritaire comme aux temps anciens et l’économie s’est détériorée au point où les experts économiques européens mettent en garde contre un effondrement imminent.

Pourtant, en avril, Saïed a semblé rejeter les termes d’un plan de sauvetage très attendu de 1,9 milliard de dollars du FMI. Les «dictats de l’étranger» qui augmenteraient la pauvreté sont «inacceptables», a-t-il déclaré. Les Tunisiens devaient compter sur eux-mêmes.

Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l’Union européenne, a averti en mars que la Tunisie se dirigeait vers un effondrement économique, une évaluation reprise par Antony Blinken, le secrétaire d’État américain, qui a déclaré que l’économie tunisienne risquait de s’effondrer sans l’aide du FMI.

Alors que l’atmosphère politique devient de plus en plus fébrile, les organisations de défense des droits civiques qui ont prospéré après la révolution disent qu’elles s’attendent à devenir les prochaines cibles du président. Romdhane Ben Amor, le porte-parole du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, affirme que les comptes de médias sociaux pro-Saïed les ont accusés d’être des agents et des traîtres. «Nous recevons également des messages de menace en privé qui nous accusent de servir des agendas étrangers. Les pressions sur nous ont augmenté depuis que nous nous sommes opposés au discours du président de février contre les migrants», ajoute-t-il

Il faisait référence à un discours de Saïed le 21 février, lors d’une réunion du Conseil de sécurité nationale. «Des hordes de migrants irréguliers d’Afrique subsaharienne sont venus en Tunisie avec la violence, la criminalité et les pratiques inacceptables que cela implique», a déclaré Saied. «C’est une situation qui n’est pas naturelle», a-t-il dit, et qui fait partie d’un plan criminel conçu pour «changer la composition démographique» de la Tunisie et en faire «juste un autre pays africain qui n’appartient plus aux nations arabes et islamiques».

Ses propos ont non seulement provoqué une crise avec l’Union africaine, mais également déclenché des attaques de rue contre des migrants, des étudiants et des demandeurs d’asile noirs africains. En opposition aux partisans de Saïed, des centaines de Tunisiens sont descendus dans les rues pour protester. Des policiers ont détenu et expulsé des dizaines de personnes.

«Le président Saïed doit retirer ses propos», a déclaré Heba Morayef, directrice d’Amnesty International pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Il doit «ordonner des enquêtes pour signaler clairement que les violences racistes anti-Noirs ne seront pas tolérées. Le président doit cesser de trouver des boucs émissaires aux malheurs économiques et politiques de la Tunisie.»

Pendant deux semaines, les autorités ont nié que des violences racistes contre les Noirs africains aient eu lieu. Lorsque l’ampleur de l’opposition internationale est devenue évidente, les autorités ont annoncé, le 5 mars, de nouvelles mesures pour faciliter le séjour légal des migrants, ainsi qu’un processus de rapatriement pour ceux qui souhaitent quitter volontairement le pays.

Malheureusement, les attaques et les violences se sont poursuivies. Où diable va la Tunisie ?

Traduit de l’anglais.

Source : ‘‘Jérusalem Post’’.

* Correspondant au Moyen-Orient pour Eurasia Review. Son dernier livre est ‘‘Trump et la Terre Sainte : 2016-2020’’.