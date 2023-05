La communauté juive de Djerba fait preuve de résilience

Le lendemain du jour où un homme armé a tué cinq personnes sur l’île tunisienne, la communauté célèbre une brit milah, soulignant l’espoir qu’elle continuera d’attirer les pèlerins et restera un phare de coexistence.

Presse israélienne

Le lendemain du jour où un homme armé a tué cinq personnes lors d’une attaque contre un ancien lieu de culte juif sur l’île tunisienne de Djerba, des hommes se sont rassemblés dans la même synagogue non pas pour pleurer, mais pour célébrer.

Ils étaient là pour assister à la bénédiction d’une nouvelle vie : une brit milah, ou circoncision rituelle. Peu après, un enregistrement de la cérémonie, avec les hommes chantant en hébreu alors qu’ils entouraient le bébé de huit jours, a fait son chemin vers le téléphone d’Isaac Choua, un rabbin séfarade vivant à New York.

Pour Choua, regarder la cérémonie a été un soulagement des horreurs qui avaient éclaté la veille, lorsqu’un agent de sécurité a tué deux cousins ​​juifs, Aviel Haddad, 30 ans, et Benjamin Haddad, 43 ans, ainsi que deux agents de sécurité avant d’être abattu devant la synagogue tunisienne. Peu de temps avant, l’agresseur avait tué un collègue officier et pris son arme et ses munitions, ont indiqué les autorités tunisiennes.

La vie juive continue à Djerba

«Quelque chose de beau s’est produit», a déclaré Choua, qui assurait la liaison entre les communautés du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord et le Congrès juif mondial, ajoutant dans une interview : «Ils avaient une brit milah à Djerba, même avec tout le chaos. La vie juive continue.»

La fusillade mortelle de mardi (9 mai 2023, Ndlr) est survenue pendant la Hiloula, un pèlerinage annuel et une célébration des sages juifs organisés à autour de Lag b’omer, qui a lieu un peu plus d’un mois après le début de la Pâque. La fête annuelle attire des milliers de juifs du monde entier, dont beaucoup sont d’origine tunisienne. Il se tient à la synagogue El Ghriba – un bâtiment du XIXe siècle construit sur un site qui aurait été un lieu de culte juif pendant 2 500 ans.

Le nombre de pèlerins a considérablement augmenté ces dernières années, après l’appréhension suite à une attaque contre la synagogue par Al-Qaïda en 2002 qui a tué 20 personnes, et une suspension du pèlerinage en 2011 au milieu des problèmes de sécurité à la suite du printemps arabe, déclenché en Tunisie.

Le gouvernement tunisien a investi dans le pèlerinage, le présentant comme un symbole de la tolérance du pays, et a assuré une grande sécurité. L’année dernière, la Tunisie était l’un des six pays africains à avoir signé «l’Appel de Rabat», une initiative de la Fédération séfarade américaine qui s’engageait à préserver l’héritage juif sur le continent.

Jason Guberman, le directeur exécutif de la Fédération séfarade américaine, a déclaré que le nombre que la Hiloula attire aujourd’hui n’a pas encore atteint les quelque 10 000 personnes présentes avant l’attaque de 2002. Le printemps arabe et la pandémie de Covid-19, a-t-il dit, «ont également dissuadé les pèlerins au cours de la dernière décennie». Il a estimé que moins de 5 000 personnes y assistent chaque année.

De plus, le président autoritaire tunisien Kaïs Saïed reste hostile à Israël et a repoussé les efforts des administrations américaines successives pour que son pays rejoigne les accords d’Abraham pour la normalisation entre Israël et plusieurs pays arabes.

Djerba, une oasis de coexistence

Djerba, néanmoins, reste une oasis de coexistence, a déclaré Yaniv Salama, président de la Fondation Salamanca, qui cherche à renforcer les communautés juives en terres musulmanes.

«Vous devez comprendre quelque chose à propos de Djerba, a déclaré Salama. La communauté là-bas a des liens très, très profonds avec les municipalités locales. Tout est fait en concertation – il y a des surveillances [de sécurité] conjointes» entre les communautés juives, «et une communication constante entre les dirigeants de la communauté juive et la police locale».

Jason Isaacson, responsable de la politique et des affaires politiques de l’American Jewish Committee, qui s’est fréquemment rendu à Djerba, a déclaré qu’il était significatif que deux responsables de la sécurité tunisiens soient morts en protégeant la communauté juive.

«Cela va évidemment être une source de gêne pour le pays que cela se soit produit, au sein de ses propres forces sécuritaires, mais cela se produit au sein des forces sécuritaires partout», a-t-il déclaré. «Le fait que le pays déploie un immense cordon de protection autour de la synagogue et autour des festivités et autour des fidèles qui viennent, pour s’assurer que tout se passe bien et dans un esprit de fête, est significatif», a-t-il ajouté.

Aaron Zelin, chercheur principal au groupe de réflexion Washington Institute for Near East Policy dont l’expertise est l’extrémisme islamiste en Tunisie, a déclaré que l’attaque semblait être mal préparée, contrairement à l’attaque soigneusement planifiée de 2002.

«Ce n’était pas vraiment une attaque sophistiquée, a déclaré Zelin. Il est donc plausible que ce soit une seule personne qui ait décidé de faire quelque chose de son propre gré, et il n’y a pas eu de planification plus large de la même manière.»

Choua a déclaré que la diaspora juive tunisienne ne serait pas découragée. «Les Tunisiens juifs vont toujours rendre visite à leur famille [ou] visiter ce lieu de pèlerinage. Les Juifs sont résilients», a-t-il déclaré.

Djerba a l’attention du monde, du moins pour le moment. La veille de l’attaque, Deborah Lipstadt, l’envoyée américaine chargée de surveiller et de combattre l’antisémitisme, aux côtés de l’ambassadeur américain en Tunisie Joey Hood, s’est jointe aux responsables tunisiens lors d’une cérémonie de lancement de la Hiloula.

«Je suis écœuré et navré par l’attaque meurtrière et antisémite visant la synagogue Ghriba à Djerba lors des célébrations de Lag Baomer, en présence de milliers de pèlerins juifs», a déclaré Lipstadt sur Twitter.

La diaspora juive à prédominance ashkénaze a tendance à oublier les communautés qui persistent en dehors du monde occidental, a déclaré Choua du Congrès juif mondial. «Le monde juif remarque qu’il y a encore des Juifs au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Cela pourrait même promouvoir davantage le tourisme dans le pays lui-même», a-t-il ajouté.

Salama a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que la communauté d’environ 1 400 personnes, qui comprend un certain nombre d’instituts d’enseignement religieux, soit brisée après l’attaque. «Ils feront de leur deuil et ils continueront, ils avanceront», a-t-il ajouté.

Les gens là-bas seront résilients

Robert Ejnes, directeur exécutif du CRIF, l’organisme qui chapeaute la communauté juive française, a déclaré que la communauté juive française est proche de la communauté juive tunisienne parce que la France a colonisé le pays à partir de 1881 et parce que la communauté parle français. Il a dit que l’Hiloula attire des Juifs français de toutes origines ethniques. «Cela touche vraiment toute la communauté de France parce qu’à la Hiloula, il y a beaucoup de gens qui viennent [de] la communauté juive française de toutes origines», a-t-il déclaré.

Ejnes a trouvé remarquable que même après l’attaque, les Juifs français qui ont assisté à la Hiloula aient publié des photos des festivités sur les réseaux sociaux. Il a dit qu’il s’attendait à ce que le même nombre de personnes assiste à Hiloula l’année prochaine. «Les gens seront résilients. Ils ont posté des photos d’eux-mêmes à la Ghriba, en disant: ‘‘Nous reviendrons’’», a-t-il ajouté.

Traduit de l’anglais.

The Times of Israel.