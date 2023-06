OTEF : Lancement du programme d’accompagnement «Allô Baccalauréat» au 80.106.901

L’organisation tunisienne pour l’éducation et la famille (OTEF) a annoncé le lancement de la 7e édition de son programme «Allô Baccalauréat» en vue d’accompagner les élèves à préparer les examens.

Les candidats au baccalauréat peuvent contacter gratuitement le numéro vert 80.106.901, samedi et dimanche prochains, de 9h à 13h et de 15h à 18h, pour poser toute forme de questions, bénéficier d’un soutien psychologique et moral et également pour demander de l’aide dans différentes matières.

Ce programme mis en place par l’OTF grâce au bénévolat d’enseignants, éducateurs et psychologues vise à soutenir les candidats au bac et les aider à réussir au mieux cet examen national.

Y. N.