Ong et associations opposées à la nomination de la nouvelle Pdg de la Radio tunisienne

Des associations et des organisations ont emboîté le pas à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) et ont dénoncé à leur tour la nomination, par décret et sans sa consultation de l’instance, de la nouvelle Pdg de l’établissement de la Radio tunisienne Henda Ben Alaya Ghribi.

Dans un communiqué publié ce mardi 6 juin 2023, les Ong et les associations ont qualifié cette nomination «de dangereux précédent, le premier du genre depuis 2011» et ont dénoncé «tentative de l’autorité en place de porter atteinte à la liberté d’expression et de réduire au silence les voix libres».

La même source a accusé le pouvoir en place de vouloir avoir la mainmise sur les médias, en citant à ce propos des procès d’opinion et un harcèlement visant les journalistes et les propriétaires de médias : «Cette nomination sans consultation de la Haica est un pas supplémentaire franchi par l’autorité en vue de transformer des médias publics en médias d’État, et ce , afin de soigner son image», lit-on encore dans le communiqué des organisations qui appellent les autorités à revenir sur cette nomination, estimant qu’elle est illégale.

Notons que l’on compte, parmi les signataires du communiqué, notamment le Collectif Soumoud, l’Association tunisienne des femmes démocrates (FTDES), l’Observatoire national pour la défense de la civilité de l’État, l’Association tunisienne de défense des libertés individuelles, l’association Beity et Aswat Nissa.

Rappelons par ailleurs que la Haica a été la première à dénoncer cette nomination et a également porté plainte contre la cheffe du gouvernement Najla Bouden, dans le but de faire annuler cette nomination à la tête de la Radio nationale.

Y. N.