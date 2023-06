Opposée à la nomination de la Pdg de la Radio tunisienne, la Haica porte plainte contre Bouden

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) a exprimé, ce samedi 3 juin 2023, son rejet de la nomination, par décret et sans sa consultation, de la nouvelle Pdg de l’établissement de la Radio tunisienne Henda Ben Alaya Ghribi.

Dans un communiqué la Haica a affirmé que cette nomination représente une violation du décret-loi 116, dont l’article 19 précise que l’instance est chargée d’émettre un avis quant à la nomination de Pdg des établissements publics et annonce de ce fait son intention de porter plainte contre la cheffe du gouvernement Najla Bouden qui ne l’a pas consultée avant de nommer Henda Ben Alaya Ghribi, et ce afin de faire annuler cette décision.

La Haica a également mis en garde contre toute atteinte à l’indépendance des médias de service public, estimant que cette décision gouvernementale «s’apparente à un retour clair et explicite au système médiatique gouvernemental qui se conforme aux ordres de l’autorité exécutive», tout en appelant les journalistes «à défendre leur indépendance et à ne pas céder aux instructions qui vont contre les règles de la profession et sa déontologie».

Y. N.