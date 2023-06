Tunisie : la demande de libération de Rayen Hamzaoui rejetée

Alors que les habitants d’Ezzahra commencent à descendre dans la rue pour exiger la libération de leur ancien maire, le très populaire Rayen Hamzaoui, le juge d’instruction du Pôle judiciaire antiterrorisme a rejeté la demande de libération présentée par ses avocats.

Il est à noter que le juge d’instruction avait émis un mandat de dépôt contre Hamzaoui, dans une affaire de formation d’une association, en vue de commettre des crimes terroristes et de comploter contre l’Etat.

La liste des accusés dans cette affaire inclut les dirigeants islamistes Rached Ghannouchi et Ali Larayedh, déjà incarcérés et poursuivis dans d’autres affaires, l’ancien chef de gouvernement Youssef Chahed, et l’ancienne cheffe du cabinet du président Kaïs Saïed, Nadia Akacha, tous deux réfugiés en France, l’ancien dirigeant islamiste Lotfi Zitoun, d’anciens cadres sécuritaires et deux militaires à la retraite.

I. B.