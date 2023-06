Tunisie : Les premières dates annoncées du Festival international de Dougga

Le Festival international de Dougga aura lieu du 27 juillet au 7 août 2023. Certaines dates de la programmation viennent d’être dévoilées.

La Soirée d’ouverture du Festival international de Dougga sera 100 % tunisienne et sera assurée par l’icône du Malouf Zied Gharsa.

La chanteuse syrienne Faia Younan sera également au rendez-vous le 28 juillet. L’artiste mauritanienne Noura Mint Seymali partagera la scène le 30 juillet avec le chanteur, musicien et compositeur Nidhal Yahyaoui.

Deux projets musicaux tunisiens seront présentés le 31 juillet. Il s’agira de Trig (Mehdi Ayachi et Ridha Badoui) et Denya (Dali Chebli et Mohamed Ben Salha).

F.B