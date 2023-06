L’artiste marocaine installée à New York Meriem Bennani sera au B7L9 au Bhar Lazreg pour présenter son œuvre « Life on the caps » le jeudi 22 juin.

Meriem Bennani est une artiste pluridisciplinaire qui travaille le dessin, la sculpture, la vidéo et l’installation multimédia. Son dernier projet « Life on the caps » sera présenté à la station d’art B7L9 où cette exposition marquera la première projection de la trilogie de l’artiste non seulement en Tunisie mais aussi en Afrique.

Meriem Bennani aborde des thèmes liés à l’identité, la mobilité ou encore à l’expression culturelle. L’artiste présentera par la même occasion son livre qui porte le même titre publié par la Renaissance Society et distribué par l’Université de Presse de Chicago.

F.B