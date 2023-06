Culture du jeu en Tunisie : retour sur le salon Tunisia Game Show

En Tunisie, la culture du jeu traverse les époques. Des plateaux d’échecs aux parties de rami en passant par l’engouement pour les consoles, les jeux sont au cœur du quotidien tunisien. Ils créent du lien social et transcendent les générations.

Avec l’émergence de l’industrie du jeu vidéo et des compétitions e-sport, la culture du jeu a pris un nouveau tournant. L’organisation d’événements majeurs, tels que le Tunisia Game Show, un salon spécialisé dans le gaming, organisé à Sousse du 15 au 20 avril 2023, joue alors un rôle crucial dans sa promotion et sa transmission. En 2023, ce salon a permis à des joueurs du monde entier de vivre des moments de partage intenses et de mettre en lumière le talent tunisien, presque inné, dans le domaine du jeu.

Tunisia Game Show 2023

Le Tunisia Game Show est un événement majeur dédié à l’industrie du jeu vidéo et à la culture geek en Tunisie. Il s’agit d’une plateforme dynamique qui réunit les passionnés, les joueurs, les développeurs et les professionnels du secteur pour célébrer et explorer l’univers du jeu.

En mettant en avant la créativité, l’innovation et le talent tunisien, le Tunisia Game Show joue un rôle essentiel dans la promotion de l’industrie locale du jeu vidéo et dans la création de liens solides entre les différents acteurs du secteur.