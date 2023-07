Tunisie : 14 nids de tortues caouannes découverts sur les plages de Mahdia (Photos)

L’association Notre Grand Bleu a annoncé la découverte de 14 nids de tortues marines caouannes sur différentes plages de Mahdia, tout en affirmant qu’elle mènera un suivi quotidien afin de les protéger.

Une enquête sur le terrain a été menée sur les plages de Mahdia en coopération avec l’Institut national des sciences et technologies de la mer (représenté par le Dr Olfa Chayeb) et à l’aide des deux bénévoles Sahbi et Mounir, et a permis la découverte de 14 nids de tortues caouannes cette saison, indique Notre Grand Bleu dans un communiqué publié hier.

Tout en se réjouissant de cette découverte importante, l’association affirme que le site d’une importance écologique nécessite un suivi quotidien par son équipe pour identifier et inspecter les nids, mais aussi pour les protéger et assurer un important taux d’éclosion et s’assurer des comportements respectueux de l’environnement sur ledit site.

Y. N.