HRW appelle la Tunisie à mettre un terme aux expulsions collectives de migrants africains

La Tunisie devrait mettre fin aux expulsions collectives de migrants d’Afrique subsaharienne et permettre d’urgence l’accès aux services humanitaires à ceux que le gouvernement a envoyés dans une zone dangereuse de la frontière tuniso-libyenne, a déclaré Human Rights Watch (HRW) jeudi 6 juillet 2023. (Illustration: des habitants de Sfax tentent de réparer la faute de leurs concitoyens en volant au secours des migrants subsahariens).

La Tunisie a expulsé des centaines de migrants vers une zone désolée le long de la frontière, ont déclaré mercredi 5 juillet un groupe de défense des droits tunisien et un législateur, des témoins signalant que des dizaines d’autres ont été embarqués dans des trains sortants après des jours de violence.

Des troubles entre migrants et résidents se sont poursuivis pendant une semaine dans la ville de Sfax, et un Tunisien a été tué. Les résidents se sont plaints de comportements inacceptables de la part des migrants et les migrants se sont plaints de harcèlement raciste.

Des milliers de sans-papiers ont afflué à Sfax ces derniers mois dans le but de partir pour l’Europe dans des bateaux tenus par des trafiquants d’êtres humains, provoquant une crise migratoire sans précédent pour la Tunisie.

Les personnes expulsées étaient de nombreuses nationalités africaines : ivoirienne, camerounaise, malienne, guinéenne, tchadienne, soudanaise, sénégalaise, et comprenaient 29 enfants et 3 femmes enceintes, a indiqué HRW.

Des migrants subsahariens fuient Sfax par train.

«Non seulement il est inadmissible d’abuser des gens et de les abandonner dans le désert, mais les expulsions collectives violent le droit international», a déclaré Lauren Seibert, chercheuse sur les droits des réfugiés et des migrants à HRW.

L’Organisation internationale pour les migrations en Libye a déclaré que malgré les difficultés d’accès à la région, elle a pu fournir une assistance médicale d’urgence à certains migrants.

Alors que les autorités ont transféré des centaines près de la frontière libyenne, des dizaines d’autres migrants africains dorment dans la rue près de la mosquée Lakhmi à Sfax, ont indiqué des témoins.

Des vidéos montraient des résidents leur fournissant de la nourriture et de l’eau.

Il y a eu une augmentation de la migration à travers la Méditerranée depuis la Tunisie vers l’Afrique du Nord cette année après une répression par Tunis contre les migrants d’Afrique subsaharienne vivant illégalement dans le pays et des rapports d’attaques racistes.

La Tunisie est sous la pression de l’Europe pour arrêter un grand nombre de migrants au départ de ses côtes. Mais le président Kaïs Saïed a déclaré que la Tunisie ne sera pas un garde-frontière et qu’elle n’acceptera pas l’installation d’immigrés dans le pays.