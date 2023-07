Tbibrouhek, un nouveau magazine de santé en ligne pour les Tunisiens

Créé par un médecin résident en chirurgie cardiovasculaire, le magazine de santé en ligne Tbibrouhek (Soyez votre propre médecin) se spécialise dans l’information médicale à travers des articles et des fiches pratiques.

Les informations médicales sont vérifiées et tous les articles sont rédigés par des professionnels de santé. Par ailleurs, la page Facebook et Instagram Tbibrouhek offrent un espace aux jeunes médecins travaillant dans les hôpitaux tunisiens pour véhiculer l’information médicale à travers des capsules vidéo interactives.

Tout en facilitant l’accès à l’information médicale pour les citoyens, Tbibrouhek se donne aussi pour mission pour faire connaître ces jeunes médecins, soldats de l’ombre, qui travaillent dans la santé publique et veulent faire de la prévention et de la sensibilisation via les réseaux sociaux.

«L’idée de Tbibrouhek m’est venue quand j’ai constaté que plusieurs de mes proches et amis me contactent assez souvent pour des questions d’ordre médical et pour des conseils liés à leur santé. Je me suis dit alors pourquoi ne pas faire un site internet avec des articles d’une certaine qualité et véracité médicale mais avec un vocabulaire accessible à tous», explique le fondateur et animateur du magazine, Dr Houcine Horchani. Il ajoute : «Dans ces articles, les internautes peuvent trouver des réponses parfois à des questions d’ordre intime et liées à leur santé. En plus, c’est un site qui se concentre sur la santé des Tunisiens». Traduire : Tbibrouhek n’est pas une copie des nombreux sites médicaux existant dans le monde, c’est un site qui se veut au plus près des préoccupations des Tunisiens en matière de santé.

Parmi les titres d’articles actuellement affichés en page d’accueil, on lit : «Qu’est-ce que la liposuccion ? »; «Tout savoir sur la cataracte» ; «Les troubles psychiatriques de l’accouchement»; «La sclérose en plaques, on en parle» ou encore «Tout savoir sur la médecine esthétique.»

Une navigation pour la découverte et l’exploration s’impose. Bon vent Dr Horchani !

I. B.