Incendie à Melloula : Cellule de crise et évacuation des habitants (Photos)

Un nouvel incendie s’est déclaré ce lundi 24 juillet 2023 dans la zone de Melloula à Tabarka (Jendouba), et les flammes se sont dangereusement approchées des habitations. La protection civile, l’armée, la garde nationale et les bénévoles ont évacués plus de 300 habitants par la mer…

La priorité a été donnée à l’évacuation des habitants alors que les secouristes poursuivent leurs efforts pour faire face à la propagation des flammes, sachant que des agents de la protection civile en provenance d’autres gouvernorats se sont rendus en renfort à Jendouba, d’autant que les vents et les températures exceptionnelles enregistrées ce jour rendent la tâche extrêmement difficile..

Le colonel major Moez Triaa porte-parole de la Protection civile a précisé que l’incendie s’est déclaré vers midi, que des hélicoptères de l’armée interviennent également en renfort afin de venir à bout des flammes et que les équipes des ministères du Transport et de la Santé se sont également rendues sur les lieux.

Une cellule de crise au sein de la présidence du gouvernement a été mise en place afin de suivre la situation de près et de prendre les mesures d’urgence pour protéger les habitants, indique pour sa part la présidence.

Cette cellule restera réunie de façon permanente jusqu’à maîtrise totale de l’incendie, ajoute la même source.

