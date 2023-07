Tunisie – Chiraz Latiri : La propriété intellectuelle du Festival Manarat appartient à Dora Bouchoucha

L’ancienne ministre et directrice du CNCI Chiraz Latiri vient de s’exprimer sur la polémique qui entoure le Festival Manarat qui, selon elle, est né grand, mais qui a ensuite été kidnappé et malmené.

La 4e édition du Festival du Cinéma méditerranéen Manarat se tient en ce moment sur plusieurs plages de la Tunisie. Un événement cinématographique d’envergure internationale qui a été pensé et fondé par la productrice Dora Bouchoucha, mais dont la propriété intellectuelle a été, depuis deux éditions, détournée par le CNCI.

Dans un statut publié hier soir sur son compte officiel, Chiraz Latiri a tenu à rappeler que la propriété intellectuelle du festival appartient à Dora Bouchoucha et non au CNCI. « Je tiens à proclamer haut et fort que toute la réflexion derrière les différentes rubriques artistiques et professionnelles du festival provient de Dora Bouchoucha et a été minutieusement mise en œuvre grâce à la rigueur et le professionnalisme de Lina Chaabane et l’équipe de rêve de Manarat. », précise-t-elle.

« J’ai été égoïste envers elle en donnant au CNCI LA PROPRIÉTÉ d’un projet qui est né grand, et qui a été ensuite kidnappé et malmené à plusieurs reprises (…) Mes excuses vont au festival Manarat, car je l’imaginais grandir différemment. », ajoute Chiraz Latiri.

F.B