Festival international de Hammamet : La musique sans frontières de Slim Abida et Amine Mraihi

Le Festival international de Hammamet a accueilli hier soir, lundi 24 juillet, une soirée en deux parties des artistes Amine Mraihi et Slim Abida. Un voyage musical aux couleurs du Jazz, de la musique orientale et du rock.

Le public de Hammamet a découvert hier en première partie le projet « Asymétrie » du musicien bassiste et compositeur Slim Abida, un album sorti en 2022 qui comprend des morceaux comme « Butterfly », « Father » … L’artiste a également présenté des titres issus de son premier album « Fréquences basses », accompagné de Léo Mercier à la batterie, Bruno Mokbel au saxophone, Louis Gachet à la trompette et le Maestro Ala Ben Fkira au clavier, Nidhal Joua au qanun, Skander Ben Abida à la clarinette et Amani Riahi au chant.

La deuxième partie de la soirée était assurée par le jeune musicien Amine Mraihi, ce virtuose du oud qui n’a pas peur d’explorer de nouveaux horizons musicaux a fait vibrer le public de Hammamet avec des fusions improbables entre musique orientale et metal. C’était l’occasion pour inviter sur scène Axel Lussiez à la batterie, Valentin Conus au saxophone, Angel Demirev à la guitare et la chanteuse syrienne Lynn Adib.

