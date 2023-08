Découverte de six corps de migrants à la frontière entre la Tunisie et la Libye

Six corps non identifiés appartenant à des migrants africains illégaux ont été retrouvés dans le désert libyen, à la frontière avec la Tunisie : a annoncé le ministère de l’Intérieur à Tripoli sur Facebook.

Le 29 juillet, «malgré les températures élevées dans le pays, les patrouilles qui fouillent la zone qui s’étend de Dhahrat Al-Khas à Taweel Taher, ont découvert six cadavres non identifiés appartenant à des migrants irréguliers de nationalité africaine». «L’un était retrouvé près de la zone d’Al-Assa, deux à Dahrat Al-Khas et trois dans la zone d’Al-Jbeibina, près de la frontière avec l’Etat tunisien», indique le communiqué.

D’après Ansamed.