Béja : Le lourd bilan des incendies de Nefza

La protection civile est parvenue à maîtriser les incendies qui se sont déclarés les 24 et 27 juillet 2023 à Ouechteta et Zouaraa relevant de la délégation de Nefza au gouvernorat de Béja. Un homme est décédé et plus de 106 ha de forêt ont été ravagés par les flammes.

C’est ce qu’a indiqué une source de la protection civile de Béja dans une déclaration à l’Agence Tap, en précisant que le feu a notamment ravagé 80 ha d’arbres, 9200 arbres fruitiers, du bétail ainsi que quelques maisons.

Les pompiers sont par ailleurs parvenus à empêcher les flammes de se propager vers une station-service située à proximité de l’incendie à Ouechtata : Cela a permis d’éviter de lourds dégâts, a ajouté la même source, sachant qu’une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de ces incendies.

