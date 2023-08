Etude : «épidémie croissante de maladies non transmissibles» à Zaghouan

Selon une études réalisée par un groupe de chercheurs tunisiens et publiée aujourd’hui, samedi 5 août 2023, dans la revue scientifique Nature, la prévalence et les facteurs de risque du diabète sucré et de l’hypertension à Zaghouan, dans le nord-est de la Tunisie, requièrent des actions urgentes et efficaces.

Le diabète et l’hypertension artérielle constituent un grave problème de santé publique dans le monde. Au cours des dernières décennies, la prévalence de ces deux maladies métaboliques a considérablement augmenté dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, en particulier en Tunisie.

Cette étude visait à déterminer la prévalence du diabète de type 2 (DT2) et de l’hypertension artérielle (HBP) à Zaghouan, une région du nord-est de la Tunisie.

À cette fin, une étude exploratoire avec un échantillonnage aléatoire stratifié de 420 participants a été réalisée. Diverses données ont été recueillies. Des échantillons de sang et d’urine ont été prélevés pour un dosage biochimique. Ensuite, toutes les données ont été analysées à l’aide du logiciel statistique R. Les résultats ont montré une situation alarmante avec une différence interrégionale de prévalence de l’obésité (50,0%, IC 95,0%), de l’HTA (39 %, IC 95,0 %) et du DT2 (32%, IC 95,0%).

Cette étude a permis de découvrir respectivement 24, 17 et 2 nouveaux cas de DT2, HBP et DT2&HBP.

L’association de certains facteurs socio-économiques et paramètres biochimiques avec ces maladies chroniques a été mise en évidence.

Pour conclure, la situation sanitaire dans le gouvernorat de Zaghouan nécessite des interventions urgentes pour mieux gérer l’épidémie croissante de maladies non transmissibles (MNT) dans la région.

Cette étude a démontré l’importance d’impliquer les responsables des politiques de santé dans la feuille de route et la mise en œuvre de programmes nationaux de prévention des MNT.

