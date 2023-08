Tunis : Arrestation d’un individu pour viols répétés de sa belle-mère de 73 ans !

La police de Bab Souika à Tunis a arrêté un individu qui a violé et violenté sa belle-mère âgée de 73 ans qui souffre de la maladie d’Alzheimer !

C’est ce qu’annonce la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), en précisant que le drame a eu lieu au quartier El-Hafsia et qu’une enquête a été ouverte suite à une plainte déposée par la fille de la victime.

Celle-ci était partie pour régler des papiers administratifs et a confié sa mère âgée et souffrant de la maladie d’Alzheimer à son époux. A son retour à la maison, elle a retrouvé sa maman seule «dans un état moral inquiétant» et a découvert des traces de contusions sur son corps.

La femme s’est ainsi rendue au poste de police et l’enquête a été confiée à la brigade chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, et la victime a été transportée à l’hôpital

Les examens ont révélé qu’outre les violences physiques, la dame de 73 ans a été victime de viols répétés, ajoute la DGSN, en affirmant que l’époux, le suspect principal a été arrêté.

Ce dernier a nié les faits mais a été placé en détention sur ordre du ministère public.

Y. N.