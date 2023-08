Tunisie : WinBoat, le nouveau média des mers et de l’industrie nautique

Fondé par la société WINorWIN, Winboat est le premier média de la culture et de l’industrie nautique en Tunisie. D’un clic à la mer : le digital et la plaisance font bon ménage !

Le nouveau magazine va nous faire prendre le large, à voile ou à moteur, pour découvrir la culture de la navigation et de la plaisance en Tunisie avec l’expert maritime Anis Zarrouk.

Au programme de ce média unique en son genre en Tunisie, du beau d’abord, du rare ensuite… Et puis, bien sûr, du lifestyle, du raffinement et de l’allure. Des nouveautés des chantiers, des essais bateaux, des belles histoires dans la mer, des astuces pour mieux naviguer, des destinations, des expériences, des activités nautiques…

WinBoat a choisi de faire le tour d’horizon du nautisme à travers des capsules vidéos de quelques minutes traitant de sujets informatifs et/ou divertissant à travers 4 rubriques : A l’eau, consacrée à la découverte des bateaux (fiches techniques, adresse du chantier, informations, vidéos et essais de ce bateau et bien plus encore !); Destinations, pour vous faire découvrir les spots et les destinations nautiques en Tunisie (hôtels, restaurants, centres et clubs nautiques, meilleurs spots pour la pêche et les activités nautiques…); News & Astuces, pour vous apprendre à bien utiliser et à entretenir un bateau qu’il soit à voiles ou à moteur.

Des conseils et des pas-à-pas pour entretenir son bateau comme un pro. Et des expériences uniques ; pêche, plongée, kayak, bateau, jet-ski, paddle, pédalo, voile… les idées ne manquent pas pour s’amuser et voguer sur la Méditerranée.