Rejet de la demande de libération de Béchir Akremi et Habib Ellouz

La justice a rejeté la demande de libération de l’ancien procureur de la République de Tunis Béchir Akremi et du dirigeant du parti islamiste Ennahdha Habib Ellouz.

C’est ce qu’indique Mosaïque FM, en précisant que cette de mande émise par les avocats a été rejetée par la Chambre d’accusations spécialisée en affaires terroristes auprès de la Cour d’appel de Tunis.

Notons que Habib Ellouze a été arrêté en septembre dernier dans le cadre de l’enquête sur les réseaux d’envoi de Tunisiens vers les zones de conflits.

Quant à Bechir Akremi est également poursuivi dans des affaires liée au terrorisme et qu’il est notamment accusé, par le comité de défense des deux martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi (assassinés par des extrémistes religieux, le 6 février et le 25 juillet 2013), de manquements dans l’instruction des affaires des assassinats et d’avoir dissimulé des preuves judiciaires importantes..

Y. N.