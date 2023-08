Nouveau drame de la migration : 5 morts et 7 disparus dans un naufrage à Sfax

Cinq Tunisiens sont morts après le naufrage d’une embarcation de fortune partie dans la matinée de ce lundi 14 août 2023 de Sfax pour tenter une traversée clandestine vers les côtes italiennes.

Sept autres personnes sont portées disparues et 23 ont été secourues, ajoute Faouzi Masmoudi porte-parole du tribunal de Sfax, cité par l’agence Tap, en précisant que l’embarcation de fortune ayant échoué peu après avoir pris le large, transportait 35 personnes, dont des femmes et des enfants.

Parmi les 5 personnes décédées ce jour on compte d’ailleurs deux femmes et un enfant, ajoute encore la même source, sachant qu’une enquête a été ouverte sur ordre du ministère public et que les recherches se poursuivent pour retrouver les 7 disparus.

Y. N.