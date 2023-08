Drame à Monastir : Une dame âgée tuée lors d’un cambriolage !

Le parquet a ordonné des mandats de dépôt contre deux femmes et un homme qui ont tué une dame âgée chez elle à Monastir, où ils s’étaient introduits pour un cambriolage, sachant que la principale suspecte connaissait sa victime qui l’employait comme aide ménagère…

Le drame a eu lieu samedi dernier et les suspects ont été arrêtés le lendemain du meurtre, indique l’agence Tap, citant Farid Ben Jha le porte-parole officiel des tribunaux de Monastir et Mahdia, en précisant que selon les premières investigations la victime a été agressée et ses agresseurs lui ont volé ses bijoux d’une valeur d’environ 60.000 dinars, avant de fuir, la laissant morte.

Les trois suspects, l’aide ménagère sa sœur et son frère, accusés de cet odieux crime ont nié les faits mais ils ont été placés en détention sur ordre du Parquet, d’autant que des traces de sang ont été découvertes sur les vêtements de l’un d’entre eux.

D’autre part, dans une déclaration ce mardi 15 août 2023 à Jawhara FM, la belle fille de la victime, a précisé que celle-ci âgée de 77 ans, est une Tunisienne qui réside à l’étranger et qu’elle était venue en Tunisie pour les vacances. Elle connaissait son aide ménagère depuis des années, a-t-elle ajouté, en exprimant sa douleur et en affirmant que toute la famille est encore sous le choc.

