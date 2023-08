Tunisie : La justice se prononce en faveur de Mehrez Ghannouchi

Le Tribunal de première instance de Tunis a décidé de suspendre la sanction disciplinaire visant l’ingénieur en chef de l’Institut national de météorologie (INM) Mehrez Ghannouchi.

C’est le concerné lui-même qui a annoncé la nouvelle, dans un post publié sur son compte Facebook ce mercredi 16 août 2023, en exprimant sa joie quant à cette décision de justice et en remerciant son avocat Me Ridha Chamekh, ainsi que ceux qui l’ont soutenu.

Rappelons que Mehrez Ghannouchi a fait l’objet d’une plainte déposée par son supérieur hiérarchique, qui l’accuse de cumul d’emplois… Or l’ingénieur en chef présentait la météo à la chaîne nationale en contrepartie d’une prime et suivant les termes d’un contrat signé entre l’INM et l’établissement de la télévision nationale.

Rappelons aussi que cette affaire a éclaté après que le «monsieur météo» préféré des Tunisiens ait témoigné dans une affaire de harcèlement dans laquelle le plaignant fait l’objet de poursuites engagées par une stagiaire ayant travaillé à l’INM…

Y. N.