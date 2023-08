Rentrée scolaire-Tunisie : Tout savoir sur l’inscription des élèves

Le ministère de l’Education a annoncé le démarrage de l’inscription pour l’année scolaire 2023-2024 pour les élèves du secondaire (collèges et lycée) à partir du lundi 28 août 2023 et dès demain pour le cycle primaire.

Les inscriptions et les confirmations d’enregistrement se poursuivront via le portail dédié (Education) jusqu’à samedi 9 septembre, précise le ministère, sachant que le paiement des frais de scolarité en ligne est possible par cartes de paiement bancaires ou postales.

Il est également possible de payer via le téléphone en utilisant le solde avec le code *181# (services ouverts par tous les opérateurs).

Y. N.