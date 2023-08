Tunis : prison à perpétuité pour un jeune violeur

La chambre criminelle près du tribunal de première instance de Tunis a condamné à la prison à perpétuité un jeune homme accusé d’avoir violé une femme mariée dans un bâtiment abandonné au centre-ville de Tunis après l’avoir dépouillée de de son argent et de ses bijoux.

Selon les éléments du dossier, rapportés par Mosaïque FM, la victime rentrait chez elle le soir des faits. Elle était en route vers la station de bus de Bab Alioua lorsque le prévenu l’a arrêtée en la menaçant d’un couteau, lui a arraché son téléphone portable, ses bijoux et une somme d’argent retrouvée dans son sac. Après l’avoir laissée partir, il l’a rejointe à nouveau et l’a obligée à le suivre, en la menaçant d’un couteau, dans un bâtiment abandonné où il l’a agressée et violée.

La victime a déposé plainte et la police n’a pas tardé à arrêter le délinquant qui a été formellement reconnu par sa victime. Qui a maintenu ses accusations que l’enquête judiciaire a prouvées.

I. B.