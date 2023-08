Tunis : condamnés à mort pour un braquage qui a mal tourné

La chambre pénale près de la cour d’appel de Tunis a condamné à la peine capitale deux individus accusés d’avoir assassiné un jeune homme étranger avec des armes blanches et de lui avoir volé son téléphone portable et son argent.

Selon Mosaïque FM, les faits remontent au mois d’août 2021. La victime marchait sous un pont dans la zone de Saint-Gobain, à Megrine, dans la banlieue sud de Tunis. Il était 21 heures lorsque les accusés ont interpellé la victime et lui ont demandé de leur donner tout l’argent qu’il a sur lui. Ayant refusé d’obtempérer, ils l’ont violenté et poignardé lui causant de profondes blessures dans plusieurs parties de son corps ce qui a causé sa mort sur place. Les agresseurs ont pris le téléphone portable de leur victime et une somme de 200 dinars qui était en sa possession, avant de prendre la fuite.

Arrêtés peu de temps après les faits, les deux accusés ont avoué leurs crime et affirmé avoir poignardé leur victime mais ne voulaient pas le tuer.

I. B.