Tempête Daniel : La Tunisie envoie des équipes de secours en Libye (Photos)

Le ministère de l’Intérieur a annoncé le départ vers la Libye d’une équipe de la protection civile spécialisée dans la recherche et le sauvetage, à bord d’un avion militaire afin de prêter main forte aux autorités libyennes suite à la tempête Daniel qui a provoqué des inondations ayant fait des dizaines de centaines de morts et de disparus.

Le ministre de l’Intérieur Kamel Feki et celui de la Santé Ali Mrabet ont supervisé, dans la soirée de ce mardi 12 septembre 2023 l’envoi de l’équipe spécialisée composée de 52 cadres et agents de l’unité spécialisée, quatre unités de la brigade canine de sauvetage, trois médecins, une équipe de plongée et une équipe de pompage.

Un hôpital de campagne sera déployé sur les lieux pour coordonner les opérations de secours et pour la prise en charge des blessés, ajoute la même source.

Y. N.