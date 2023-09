Les cartes génétiques : un outil à manier avec précaution

L’avènement des cartes génétiques a ouvert de nouvelles perspectives dans le domaine de la recherche médicale et de la compréhension de nos origines. Cependant, il est important de rester vigilant quant à leur utilisation et de comprendre les implications sociales et politiques qu’elles peuvent avoir.

Par Khémaïs Gharbi *

En effet, certaines initiatives récentes ont soulevé des inquiétudes quant à l’utilisation politique de ces cartes pour affirmer l’antériorité d’une race par rapport à une autre ou pour attiser leurs différences.

Quels sont les dangers potentiels de cette utilisation abusive des cartes génétiques.

Des précédents historiques

Nous pouvons tirer des leçons de l’histoire pour comprendre les conséquences potentielles de la diffusion de cartes basées sur des différences raciales. Des exemples tels que la chute de l’Union soviétique ou l’éclatement de l’ex-Yougoslavie sans aller jusqu’à évoquer le drame Rwandais, ont montré comment les graines de la discorde ont fini par contribuer à la longue à attiser les tensions entre les communautés. En soulignant leurs différences raciales, sociales et historiques, on a ouvert la boîte de Pandore. Les cartographies ethniques ont finalement conduit à des conflits armés et à dislocation de biens de pays jadis paisibles et homogènes.

Impacts sur les sociétés contemporaines

Plus récemment, nous avons assisté au «printemps arabe», où des médias ont exacerbé les divergences et les inégalités dans les pays concernés. Cette manipulation de l’opinion publique a conduit à des guerres civiles et à des crises économiques, ouvrant ainsi la porte à une mainmise étrangère sur ces régions. Il est essentiel de comprendre que ces situations sont souvent précédées d’un travail de sape médiatique visant à diviser les populations.

Dans ce contexte, l’apparition de cartes génétiques qui prétendent établir des différences d’antériorité entre les populations autochtones est extrêmement préoccupante et dangereuse. Ces cartes peuvent à force de matraquage aboutir à renforcer les stéréotypes raciaux, justifier la discrimination et semer la division au sein des populations concernées. De plus, elles peuvent donner une légitimité scientifique à des idéologies dangereuses telles que le racisme et l’eugénisme.

La vigilance est nécessaire

Il est primordial d’être vigilants face à ces pratiques et de s’interroger sur les motivations réelles derrière la diffusion de ces cartes génétiques. Nous devons nous assurer que la science est utilisée de manière responsable et éthique, dans le respect de la diversité humaine et de la dignité de chaque individu.

Il est également essentiel de promouvoir l’éducation et le dialogue pour contrer les discours de haine et de division.

Les cartes génétiques peuvent être un outil précieux pour mieux comprendre notre histoire et notre diversité génétique. Cependant, leur utilisation abusive pour relever l’antériorité d’une race sur une autre est inacceptable. Nous devons rester vigilants et promouvoir une utilisation responsable de ces cartes, dans le respect de la dignité humaine et de l’égalité entre tous les individus.

La lutte contre le racisme et la discrimination doit rester une priorité pour construire une société plus juste et harmonieuse.

* Enseignant supérieur à la retraite, Bruxelles.