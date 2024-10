Les Musulmans européens confrontés à une inquiétante vague de racisme

Le soutien aveugle des pays occidentaux à Israël n’est que le corollaire d’une méfiance et d’un rejet de tout ce qui est arabo-musulman. Ils pensent qu’Israël se bat pour la civilisation judéo-chrétienne. Et ceci se traduit en Europe par une montée de l’islamophobie et du racisme qui se sont accentués après l’opération Déluge d’Al-Aqsa du 7 octobre 2023.

Imed Bahri

Le journal britannique The Guardian a publié une enquête préparée par Ashifa Kassam dans laquelle elle affirme que les musulmans en Europe subissent une vague inquiétante de racisme. Le journal fait référence à une étude d’opinion dans laquelle près de la moitié des participants ont déclaré avoir été exposés à une discrimination raciale. Cette enquête indique que le racisme croissant est alimenté par une rhétorique antimusulmane qui les déshumanise.

L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Ofre, a publié les résultats de l’enquête à laquelle ont participé 9 600 musulmans dans 13 États membres de l’Union européenne (UE). Il a été découvert que le racisme et la discrimination imprègnent la plupart des aspects de leur vie.

L’étude indique que les participants ont déclaré que leurs enfants avaient été victimes d’intimidation à l’école, ont parlé de leur lutte pour accéder à l’égalité des chances au travail et des préjugés auxquels ils sont confrontés en matière de location ou d’achat de maisons.

Bien que l’enquête ait été réalisée avant l’opération Déluge d’Al-Aqsa du 7 octobre 2023 qui ont conduit à une violente attaque israélienne sur Gaza, l’agence basée à Vienne a fait état d’une augmentation des attaques antimusulmanes depuis le début de cette guerre.

«Nous assistons à un afflux alarmant de racisme et de discrimination contre les musulmans européens», a déclaré Serpa Rawito, directrice de l’agence ajoutant que cela est «alimenté par les conflits au Moyen-Orient, aggravés par la rhétorique antimusulmane qui les déshumanise».

Difficile de vivre en tant que musulman en Europe

Après le 7-Octobre, les responsables ont tenté de trouver des moyens de contenir la haine contre les musulmans et les juifs, allant des attaques de vandalisme contre une synagogue à Berlin aux nombreuses lettres contenant des menaces et des insultes contre les conseils musulmans et les mosquées en France. L’agence, qui s’est entretenue avec des musulmans d’Allemagne, d’Autriche, de Belgique, du Danemark, d’Espagne, de Finlande, de France, de Grèce, d’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas et de Suède a constaté que 47% d’entre eux parlaient d’expériences racistes au cours des cinq années précédant 2022 et jusqu’en 2016.

«Ce que nous constatons, c’est que la situation des musulmans s’est aggravée», a déclaré Vida Berensvetoč, co-auteur de l’enquête. «Il est devenu plus difficile de vivre en tant que musulman en Europe», a-t-elle ajouté.

L’étude indique que les taux de discrimination raciale semblent être liés à la montée de l’extrême droite en Europe. En Autriche, où le parti anti-immigration Freedom Party, fondé par des néo-nazis, est devenu le parti le plus populaire, 71% des musulmans ont déclaré avoir récemment vécu des expériences racistes.

En Allemagne voisine où le parti anti-immigration Alternative pour l’Allemagne gagne du terrain, 68% des musulmans déclarent avoir été victimes de discrimination. Dans les 13 pays inclus dans l’enquête, 39% des musulmans ont déclaré avoir souffert de discrimination sur le marché du travail et 41% ont déclaré avoir été exposés au racisme au travail au motif qu’ils n’étaient pas qualifiés pour cela.

Un tiers des participants (35%) ont déclaré avoir été empêchés d’acheter ou de louer un logement en raison de discrimination raciale contre 22% en 2016. «Le phénomène est répandu et persistant, et sa portée est très vaste», a déclaré Berensvetoč.

Le journal souligne que les conséquences de ce racisme et de cette discrimination sont très vastes et profondes. Les musulmans sont 2,5 fois plus susceptibles de vivre dans la pauvreté, dans des communautés résidentielles surpeuplées et de travailler sous contrat temporaire.

Les participants ont déclaré qu’ils étaient trois fois plus susceptibles d’abandonner l’école plus tôt que le reste de la population des pays de l’UE.

Seuls 6% des victimes déclarent avoir déposé plainte

L’étude soulève des inquiétudes concernant la jeunesse musulmane selon Bernsvetoč. Plus de la moitié des musulmans d’Europe, soit 55%, sont nés en Europe et déclarent avoir été victimes de racisme alors qu’ils cherchaient du travail et n’ont pas été traités au même niveau même s’ils parlaient la même langue et avaient des qualifications et des capacités similaires. «C’est horrible», a déclaré Berensvetoč soulignant que de nombreux musulmans parlaient de racisme «massif» et se sentaient visés en raison de leur religion, de la couleur de leur peau, de leurs origines ethniques et du fait qu’ils étaient des enfants d’immigrés.

Les femmes voilées souffrent de niveaux élevés de discrimination raciale sur le marché du travail. Concernant les femmes voilées âgées de 16 à 24 ans, le taux de discrimination raciale atteint 58%.

Seuls quelques participants ont trouvé utile de signaler les incidents racistes puisque seulement 6% d’entre eux ont déclaré avoir déposé plainte pour ces incidents.

L’Agence des droits fondamentaux de l’UE a appelé à la mise en œuvre de sanctions sévères contre la discrimination et les crimes de haine ainsi qu’à la collecte de données sur l’égalité y compris l’origine raciale et ethnique. Cela peut permettre aux décideurs politiques de fixer des objectifs et de suivre les progrès. Contrairement à la Grande-Bretagne, la plupart des pays de l’UE ne collectent pas d’informations sur la diversité raciale et ethnique.

L’étude fait suite à un rapport de l’année dernière qui révélait que la moitié des Noirs en Europe avaient été victimes de discrimination raciale. Ainsi qu’une enquête de juillet dans laquelle tous les juifs déclaraient avoir souffert d’antisémitisme.

Pris ensemble, les rapports suggèrent que «le racisme et la discrimination raciale sont un phénomène persistant dans toute l’Europe, il faut y remédier et sans efforts spécifiques, ils ne disparaîtront pas», déclare Bernsvetoč.