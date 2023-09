Skhira : Saisie de marchandises de contrebande d’une valeur 976.000 DT

La Direction générale de la douane tunisienne a annoncé, ce lundi 18 septembre 2023, la saisie de marchandises de contrebande d’une valeur totale de 976.000 dinars tunisiens (DT), lors de différentes opérations menées à Skhira.

La brigade de la garde douanière à Skhira a ainsi saisi de grandes quantités de fruits secs, de fromage, de téléphones portables, de cigarettes de contrebande, de chaussures de sport, et des parfums de marque, précise la Direction de la douane.

La même source ajoute que la patrouille de la garde douanière a intercepté un camion citerne pour le transport du ciment à Skhira et que la fouille a permis de découvrir des cachettes aménagées où des chaussures de sport, des flacons de parfum ainsi que des montres et des téléphones portables de contrebande, dont la valeur est estimée à 565.000 dinars.

Une autre patrouille relevant de la même brigade a quant à elle saisi un camion léger au niveau de la route nationale N°1 et après l’avoir soumis à une fouille ayant permis la saisie de près de 1 780 kg de fromage et de téléphones portables, dont le propriétaire n’a pu présenter aucun document prouvant la légalité de leur possession et dont la valeur est estimée à 234.000 dinars.

Y. N.