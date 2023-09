L’hécatombe de la route se poursuit en Tunisie

La Tunisie a enregistré depuis le début de l’année courante une moyenne de plus de 3 morts par jour causées par les accidents de la route, selon les chiffres publiés par l’Observatoire national de la sécurité routière sur son site électronique.

L’Observatoire a indiqué que le nombre de décès dus aux accidents de la route enregistré du début de l’année a atteint, à la mi-septembre 2023, 840, soit une hausse de 18%, comparé à la même période l’année dernière (711 décès).

Par ailleurs, 3864 accidents de la circulation ont été enregistrés pendant la même période, soit 15 accidents par jour en moyenne. Une régression de 213 accidents en comparaison avec l’année dernière.

Ces accidents ont fait 5439 blessés contre 5963 en 2022, soit une régression de 524 blessés pour la même période.

Les données révélées par l’Observatoire ont mis en évidence les régions les plus touchées par ces accidents. Le gouvernorat de Sfax est à la tête avec 107 décès, suivi de Tunis avec 67 décès, puis de Nabeul (54 décès) et enfin le gouvernorat de Sousse qui a enregistré 53 morts.

Le plus grand nombre de morts des accidents de la route est enregistré sur les routes nationales (217), talonnées par les régionales (142) puis les locales (133).

Selon l’Observatoire national de la sécurité routière, l’inattention et le manque de vigilance en sont les principales causes avec un taux estimé à 41,33%.

L’excès de vitesse est la deuxième cause de ces accidents dont le taux est d’environ 16%, tandis que le non-respect de la priorité vient à la troisième position avec un taux de 8,36% des accidents enregistrés jusqu’au 14 septembre courant. L’excès de vitesse constitue la cause principale des décès causés par ces accidents, soit 254 morts, tandis que l’inattention et le manque de vigilance ont causé le plus grand nombre de blessés (1924 blessés).