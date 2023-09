Tunisie : une coupure générale d’électricité et des interrogations ?

Une coupure générale de l’électricité a été constatée dans la plupart des régions de la Tunisie aujourd’hui, mercredi 20 septembre 2023, vers 1h30 et le courant n’est revenu que vers 05h15.

La panne a été d’une telle ampleur que les services de l’Etat se sont mis en branle et le ministère de l’Intérieur s’est fendu d’un communiqué qu’il a diffusé vers 3 heures sur sa page Facebook où il annonçait la coupure d’électricité et affirmait que la situation sécuritaire était stable et que ses unités continuaient d’assurer la sécurité générale dans le pays et la protection des citoyens et des biens publics et privés, ce dont nous n’avons pas douté un instant, le contraire nous aurait sans doute étonné.

Le communiqué a cru devoir ajouter que le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, s’est déplacé lui-même à la centrale électrique de Radès, à la périphérie sud de Tunis, pour prendre connaissance des cause de cette panne.

Cette panne, pour banale qu’elle ait pu paraître pour les citoyens, qui sont habitués aux coupures de toutes sortes (eau, électricité, pain, sucre, etc.), semble avoir donné des sueurs froides aux autorités. Qu’auraient-elles craint ? Un important acte de sabotage ? Un acte criminel ? Et quoi encore ?

Le communiqué du ministère de l’Intérieur, censé rassurer, a finalement eu l’effet inverse. Il a mis la puce à l’oreille de beaucoup.

Attendons les explications techniques de la Steg pour en savoir plus…

I. B.