L’association Nourane organise la 8e édition de son semi-marathon «Courir contre le cancer»

Dans le cadre de l’Octobre Rose, l’association NOURANE pour la prévention des maladies cancéreuses organise la huitième session de son semi-marathon « Courir contre le cancer » le dimanche 8 octobre 2023 à partir de 7H30 à l’avenue Habib Bourguiba de Tunis. 🎗️

Cette manifestation comprendra deux courses :

🏃🏃‍♀️Un semi-marathon de 21 km pour les runners confirmés

🏃🏃‍♀️Une course familiale de 5km.

➡️ Inscription sur : bit.ly/Inscription_Marathon

💲Les frais de participation sont fixés comme suit :

● 5km : 10 dt

● 21 km : 20 dt

👚Les T. Shirts de Nourane seront disponibles pour les personnes qui voudraient en acquérir pour le prix de 20 dt.

Les détails concernant le retrait des dossards et le paiement seront annoncés prochainement.

🏃‍♀️🏃

📧 Informations complémentaires :

Partenariat, Parrainage et Sponsoring par e-mail : association.nourane@gmail.com

Restez connectés pour en savoir plus et n’oubliez pas que vos dons peuvent sauver des vies 🙌

RIB Nourane: 03 045 175 0101 000161 82

IBAN : TN59 03 045 175 0101 000161 82.

Communiqué