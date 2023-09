Zied El-Heni en grève de la faim de 3 jours «pour protester contre l’injustice»

Le journaliste Zied El-Heni a annoncé dans la soirée de ce samedi 30 septembre 2023, une grève de la faim de 3 jours en solidarité avec les détenus et pour protester contre «l’injustice, le non-respect de la loi et la destruction intentionnelle des institutions de l’État tunisien».

Zied El-Heni précise qu’il sera en grève de la faim, chez lui où il observera également «un silence complet afin de manifester pour la dignité et la liberté ….», ajoutant que ce mouvement de protestation est également engagé «en solidarité avec les détenus», citant notamment Jawher Ben Mbarek, en grève de la faim depuis lundi dernier, ou encore les journalistes Khalifa Guesmi et Chadha Hadj Mbarek.

Dans son post publié sur sa page Facebook, Zied El-Heni ajoute que cette grève de la faim est également menée en solidarité avec «tous les journalistes victimes de harcèlement et d’intimidations, aux institutions médiatiques qu’on tente d’affamer et de soumettre, aux prisonniers politiques et tous les citoyens injustement détenus, aux magistrats injustement révoqués ainsi qu’aux avocates Islem Hamza et Dalila Ben Mbarek Msaddek».

Notons que Jawher Ben Mbarek est entré en grève de la faim ouverte depuis lundi dernier et que Rached Ghannouchi lui a emboîté le pas, ce jour ,avec une grève de la faim qu’il observera pendant trois jours.

Y. N.