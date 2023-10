Matabbia, le festival des Siciliens de Tunisie

L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts (Beit Al-Hikma) à Carthage a accueilli, du 29 septembre au 1er octobre 2023, le Festival ‘Matabbia’, un événement culturel multidisciplinaire qui a réuni experts et artistes autour du thème des Siciliens de Tunisie, avec un focus particulier sur l’imprimerie, l’architecture et l’art.

Le terme «Matabbia» fait référence à une expression en usage dans la langue tunisienne et passée dans le discours des Siciliens de Tunisie avec une légère variation, dont le sens correspond à «peut-être», et a été choisi comme titre pour témoigner de la profondeur des relations et les échanges culturels entre les deux rives du détroit de Sicile.

Étaient présents à l’inauguration l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Fabrizio Saggio, le secrétaire général de la Société Dante Alighieri, Alessandro Masi, le directeur de l’Institut italien de la culture à Tunis, Fabio Ruggirello, le président du centre culturel Dante Alighieri Silvia Finzi et le président de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Mahmoud Ben Romdhane.

Le programme du festival s’est divisé en trois axes : la presse, notamment à travers les témoignages du journal humoristique et littéraire en dialecte ‘U Simpaticuni’, publié à Tunis entre 1911 et 1933, l’architecture et l’art, notamment la peinture des Siciliens de Tunisie. Le but était de faire la lumière sur un événement historique peu connu tant en Tunisie qu’en Italie, et relatif à l’énorme vague migratoire des Italiens (notamment Siciliens) vers la Tunisie, survenue entre la fin du XIXe siècle et les premières décennies du vingtième siècle. Sur le thème de l’architecture italienne en Tunisie, il y a eu également une exposition photographique organisée par Luca Quattrocchi (Université de Sienne), et un documentaire du célèbre réalisateur tunisien Habib Mestiri projeté en avant-première. Parmi les intervenants pendant les trois jours, outre Quattrocchi, figuraient également Leila Ammar (Ecole nationale d’architecture et d’urbanisme de Tunis), Ahmed Somai (doyen des italianistes tunisiens), l’écrivain Marinette Pendola, Iride Valenti (Université de Catane), Salvatore Speziale (Université de Messine).

Le siège du Comité Dante Alighieri à Tunis a accueilli également une table-ronde organisée par Alfonso Campisi (Université de La Manouba) et consacrée aux histoires personnelles et familiales des Siciliens de Tunisie et des Tunisiens nés en Sicile, une projection vidéo sur le thème organisée par Francesco Tranchida (Banca Marsalese della Memoria) et un concert de musique tunisienne de Bin’art. À l’Institut culturel italien de Tunis, l’événement a été clôturé dimanche 1er octobre avec une exposition de Silvano Monteleone, peintre sicilien tunisien et la mise en scène du spectacle théâtral ‘‘Ciclopu’’ de l’acteur Gaspare Balsamo, un «cunto» librement inspiré de le livre IX du plus ancien des contes méditerranéens, ‘‘L’Odyssée’’, avec des références aux histoires de Giufà, protagoniste des anciens contes populaires siciliens et tunisiens.