Quels sont les meilleurs jeux de casino en ligne ? (ainsi qu’un quiz surprise)

Vous êtes-vous déjà dit : «J’ai vraiment envie de jouer au casino en ligne, mais je ne sais pas du tout comment m’y prendre» ? Croyez-nous, vous n’êtes pas le seul. En fait, de nombreux joueurs peinent à choisir les jeux qui leur correspondent. Ils sont souvent attirés par les offres de spins gratuits et les bonus de bienvenue, pour finalement être déçus par les jeux en question. On le sait ! Nous sommes nous-mêmes passés par là. (Illustration : Pexels).

Pour vous assurer que vous appréciez votre session de jeu et les jeux que nous recommandons sur cette page, nous avons préparé un test rapide. Il ne vous faudra que deux minutes pour le compléter et il vous orientera à coup sûr dans la bonne direction. Une fois le test terminé, les résultats vous conduiront aux meilleurs jeux de casino retenus pour vous.

Que vous aimiez les machines à sous, les jeux de table ou les casinos live, vous trouverez sur cette page de quoi vous faire plaisir à 100 %.

Faites notre petit test pour découvrir votre jeu de casino en ligne préféré

Nous avons créé un test simple et agréable pour vous aider à choisir le type de jeu le plus adapté à vos goûts. Une fois le test terminé, vous pouvez consulter les jeux recommandés dans la section ci-dessous. Nous vous proposons en fonction de vos résultats une recommandation spécifique. En attendant, prenez une feuille de papier ou utilisez le bloc-notes de votre smartphone pour noter vos réponses. Comptez le nombre de réponses A, B et C que vous avez.

1. Quelle est l’importance d’une stratégie lorsque vous jouez à des jeux de casino ?

A) Pas du tout importante.

B) Modérément importante.

C) Extrêmement importante.

2. Quel est votre style de pari habituel ?

A) J’aime les petits paris avec des gains fréquents de différents montants.

B) Je parie modérément, en m’attendant à des gains et des pertes équilibrés.

C) Je mise beaucoup et je n’ai pas peur de prendre des risques pour un gain potentiel important.

3. Aimez-vous jouer contre ou en présence d’un croupier en chair et en os ?

A) Les jeux générés par ordinateur sont meilleurs.

B) Les croupiers en direct peuvent être amusants, surtout si vous jouez au casino en direct.

C) Ça m’est égal.

4. Préférez-vous un jeu avec des jackpots progressifs ?

A) Oui, les jackpots progressifs sont passionnants.

B) Je préfère les gains fixes.

C) Les deux solutions sont acceptables.

5. Êtes-vous intéressé par les jeux avec des fonctionnalités bonus ou des mini-jeux ?

A) Oui, c’est mon style de jeu préféré.

B) Non, je préfère le gameplay direct.

C) Ça m’est égal.

6. Combien de temps êtes-vous prêt à consacrer à la compréhension des règles du jeu ?

A) Un peu de temps.

B) Une durée moyenne.

C) Je suis prêt à y investir du temps et à apprendre.

7. Le design et le graphisme d’un jeu ont-ils de l’importance pour vous ?

A) C’est très important pour moi. Les jeux de casino doivent être visuellement impressionnants.

B) Je préfère un équilibre entre le gameplay et le design.

C) Le gameplay est plus important pour moi.

Résultats

Pexels

A présent, comptez vos réponses ! Y a-t-il une tendance dominante ? Par exemple, vous avez répondu majoritairement A ? Ne vous inquiétez pas si vos réponses sont ex-aequo. Cela signifie simplement que vous pouvez aimer plusieurs types de jeux. Sans plus attendre, vérifions vos résultats !

D’après vos réponses, les jeux de machines à sous sont probablement le genre qui vous conviendrait le mieux. Ils sont faciles à jouer ; vous n’aurez pas besoin d’apprendre des règles de jeu complexes et ils offrent une grande variété de thèmes. Vous pouvez consulter la section suivante pour connaître les meilleurs jeux de machines à sous en ligne et commencer à jouer !

Inversement, les jeux de cartes comme le poker ou le blackjack sont probablement votre type de jeu. Ces jeux de casino requièrent de la stratégie et offrent un équilibre entre les gains et les pertes. Nous avons sélectionné les meilleurs jeux de casino live de ce genre afin que vous puissiez vous approcher de l’atmosphère d’un véritable casino.

Si vous avez en majorité des C, les jeux de table tels que la roulette pourraient vous enthousiasmer. Avec la possibilité de gagner gros et de miser généreusement, nous pensons qu’ils sauront vous séduire. En outre, ces jeux exigent généralement que vous maîtrisiez les règles et les stratégies de mise.

Enfin, n’oubliez pas que les résultats du test ne sont qu’indicatifs et non déterminants. En outre, les goûts des joueurs peuvent évoluer avec le temps, il est donc toujours bon d’avoir une attitude critique et de découvrir occasionnellement de nouveaux titres. Pour autant, ne manquez pas d’expérimenter différents genres de jeux. Après tout, le parcours qui consiste à sélectionner vos jeux de casino préférés peut s’avérer une expérience divertissante en soi. Sans plus attendre, voici les meilleurs jeux de casino en ligne que nous avons personnellement sélectionnés pour vous !

Les meilleurs jeux de casino en ligne

Nous avons sélectionné trois jeux incroyables en fonction de leur genre. Notre équipe les a choisis en fonction de leur RTP élevé, des avis d’utilisateurs très positifs et de leur capacité à générer d’énormes gains. Nous vous avons fait attendre assez longtemps, alors plongeons dans le vif du sujet :

Meilleur jeu de machines à sous – Big Bass Splash

Un jeu avec un RTP de 96,71 % se devait de figurer sur notre liste. Créée par l’incroyable fournisseur de jeux Pragmatic Play, cette machine à sous surpasse ses concurrentes telles qu’Age of the Gods. Le slot Big Bass Splash comprend une fonction unique appelée rouleaux en cascade, qui augmente vos chances de gagner en ajoutant plus de symboles sur les rangées. De plus, ce jeu utilise des multiplicateurs croissants qui augmentent vos récompenses au fur et à mesure que vous obtenez des gains consécutifs.

Il convient de mentionner que Big Bass Splash est également un jeu de hasard à forte volatilité, ce qui signifie que vous pouvez vous attendre à des gains supérieurs moins fréquemment. De plus, le jeu comprend une fonction de tours gratuits, qui vous récompense avec des gains plus importants, des tours gratuits supplémentaires et des multiplicateurs plus élevés.

Enfin, vous avez également la possibilité de souscrire à une fonction supplémentaire appelée « ante bet ». Elle permet d’ajouter des compteurs supplémentaires à votre jeu. Vous avez besoin de ces derniers pour déclencher les tours gratuits et augmenter vos chances de gagner. Si toutes ces options vous semblent attrayantes, la machine à sous Big Bass Splash est peut-être le jeu optimal pour vous !

RTP : 96,71 %

Volatilité : élevée

Date de sortie : 23.06.2022

Fonctions bonus : Oui

Rouleaux : 5

Lignes de paiement : Toutes les façons

Fournisseur : Pragmatic Play

Meilleur jeu de Blackjack Casino en live – Free Bet Blackjack

Si vous préférez jouer aux jeux de casino classiques, vous apprécierez certainement le blackjack. Mais auquel des dizaines de jeux de blackjack devriez-vous jouer ? La plupart des casinos en ligne proposent une version de Free Bet Blackjack dans leur section de jeux en live. Ce jeu n’est édité que par le studio de jeu Evolution, donc si le casino en ligne que vous avez choisi ne propose pas ce fournisseur, vous le trouverez ailleurs. De quoi s’agit-il exactement ?

Il s’agit d’une variante unique du blackjack ordinaire qui vous permet de doubler ou de diviser gratuitement votre mise. Cela permet de compenser la perte de la main de la part du croupier lorsqu’elle atteint un total de 22. Ce jeu est idéal si vous bénéficiez d’un bonus de bienvenue correspondant à votre dépôt, car vous pouvez gagner un peu plus avec l’argent du bonus.

Bien entendu, il est important de toujours lire les conditions d’utilisation de votre bonus afin de vous assurer que vous connaissiez bien les exigences de mise.

Meilleure Roulette de Casino en ligne – Lightning Roulette

Un autre excellent titre d’Evolution, l’un des meilleurs fournisseurs de jeux de casino en direct, est Lightning Roulette. Il s’agit d’une version accélérée du jeu de casino classique bien aimé. Ce jeu de casino fait également partie des jeux de casino live. Lightning Roulette est célèbre pour ses croupiers sympathiques et son RTP époustouflant de 97,3 %. De plus, elle dispose d’une fonction spéciale utilisant des numéros chanceux, qui permet de remporter des gains encore plus élevés qu’à l’accoutumée.

Dans l’ensemble, ce jeu de casino en ligne est parfait pour les gros comme pour les petits joueurs, avec des mises minimales à partir de 0,20 Cts et des mises maximales de 10 000 €, dans la mesure où elles sont permises par les casinos. La question principale est de savoir s’il s’agit d’une roulette française, américaine ou européenne. Vous serez heureux d’apprendre qu’elle est basée sur les règles de la roulette européenne. Ainsi, vous verrez les numéros typiques de la roue, de 1 à 36, ainsi qu’un seul 0. Cela vous donne beaucoup plus de chances de gagner que lorsque vous jouez à la roulette américaine.

Vidéo recommandée : La roulette américaine, européenne et française expliquée

Conclusions

Et voilà ! Pour conclure, nos favoris sont la machine à sous « Big Bass Splash », la roulette « Lightning » et le « Free Bet Blackjack » d’Evolution Gaming. Nous espérons que vous avez apprécié notre tour d’horizon des meilleurs jeux de casino en ligne ! De plus, que vous aimiez les machines à sous en ligne, la roulette ou les jeux de cartes, nous espérons que vous aurez trouvé les meilleurs titres de jeux en ligne pour vous divertir ! Enfin, nous vous prions d’utiliser des moyens de jeu sécurisés et de jouer de manière responsable. Nous vous souhaitons bonne chance !