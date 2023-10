Le SNJT appelle à la libération de Yassine Romadhani journaliste à Sabra FM

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a exprimé sa solidarité avec le journaliste à Sabra FM Yassine Romdhani, placé en détention, ce mardi 3 octobre 2023, dans le cadre d’un procès intenté contre lui par l’ancien ministre de l’Intérieur Taoufik Charafeddine.

Dans son communiqué, le SNJT précise que le journaliste a fait l’objet d’une plainte sur la base d’un statut qu’il a posté sur son compte Facebook personnel et dans lequel il a critiqué la politique du ministre, ajoutant qu’il est également visé par d’autres poursuites judiciaires liées à des publications sur les réseaux sociaux.

Entendu par la brigade judiciaire de Kairouan et placé en garde à vue cet après-midi, Yassine Romadhani devrait comparaître demain matin devant le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kairouan en état de détention.

Le Syndicat des journalistes a appelé à «la libération immédiate et inconditionnelle de Yassine Romadhani», estimant par ailleurs que son arrestation «est un nouveau maillon de la chaîne des atteintes à la liberté d’opinion et d’expression en Tunisie», tout en rappelant que «les représentants de l’État ne sont pas à l’abri des critiques et que la liberté d’expression est un droit fondamental et que nul n’a le droit de le confisquer…»

Dans son communiqué, le SNJT a également appelé l’ancien ministre de l’Intérieur à retirer sa plainte contre le journaliste.

Y. N.