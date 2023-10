Kasserine : Imen Mhamdi meurt en plein cours à l’école de la République de Sbeïtla

Le Commissariat régional de l’éducation de Kasserine a déploré le décès de l’institutrice à l’école de la République à Sbeïtla Imen Mhamdi, décédée en plein cours vendredi 7 octobre 2023.

Selon le Syndicat de base de l’enseignement de base de Foussana, Imen Mhamdi a été victime d’un malaise alors qu’elle donnait son cours et aurait succombé à une crise cardiaque, sachant que son corps a été transporté à l’hôpital régional pour l’autopsie ordonnée par le Parquet afin de déterminer les circonstances et les causes exactes du décès.

L’école de la République de Sbeïtla organisera samedi matin une cérémonie funéraire en hommage à la jeune institutrice, ravie à la fleur de l’âge.

Y. N.