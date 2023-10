Les camaïeux et haïku de Hichem Ben Ammar  

On le connaît critique de cinéma et réalisateur, auteur de plusieurs films documentaires, mais Hichem Ben Ammar est un artiste polyvalent et aux divers talents : il est aussi peintre et poète à ses heures.

Librairie Fahrenheit 451, à Carthage, va nous révéler cette face secrète de l’artiste en présentant du 14 octobre au 2 novembre 2023 une exposition de paysages camaïeux, peintures où il n’emploie qu’une couleur avec des tons différents.

Le vernissage de l’exposition, prévu le 14 octobre à partir de 17 heures sera aussi marqué par la présentation du nouveau recueil de haïku, très courts poèmes en trois vers, ‘‘Bribes et débris de la mémoire’’ publié par Contraste Editions.