Saïed établit un parallèle entre la libération de la Tunisie et celle de la Palestine

Le président Kaïs Saïed n’en démord pas : la question palestinienne est désormais au centre de la politique étrangère tunisienne. Elle est aussi en passe de devenir le principal thème de sa campagne électorale pour la présidentielle de 2024.

Présidant la cérémonie de commémoration du 60e anniversaire de la fête de l’Evacuation à Bizerte, dimanche 15 octobre 2023, le président de la république n’a pas manqué d’établir un lien entre la libération de la Tunisie et celle de la Palestine.

Evoquant les développements dans les palestiniens territoires occupés, Saïed a en effet souligné son engagement à continuer à œuvrer sans relâche pour la libération de la Palestine afin qu’elle puisse évacuer ceux qui tuent chaque jour le peuple frère.

Au carré des martyrs, Saïed a salué le drapeau au son de l’hymne national, avant de passer en revue un détachement des trois armes qui lui rendait les honneurs.

«Le drapeau tunisien flottera toujours plus haut», a déclaré Saïed, et d’ajouter: «Nous n’oublierons pas les générations de Tunisiens qui se sont sacrifiées pour la patrie et préféré le martyre à l’humiliation», poursuivant que «la Tunisie, qui reste fortement attachée à la protection des droits humains, ne déviera jamais de ses positions inflexibles.» Et de laisser entendre que le processus de libération nationale de la Tunisie n’est pas achevé, en s’attribuant cette importante mission. «Aujourd’hui, nous ne ménagerons aucun effort pour libérer le pays de ceux qui ont terni ses sacrifices», a-t-il soutenu.

I. B.